«Платье вытягивает»: какую одежду должны носить полные женщины, рассказала Хромченко

На шоу «Модный приговор» (Первый канал) пришла гостья с пышными формами, это заставило ведущую шоу Эвелину Хромченко заговорить о фасонах для полных дам.
Стилист не раз подчеркивала, что некрасивых фигур у женщин практически не бывает, но бывает неправильно подобранная одежда. В случае с дамами с фигурой «пин ап» наряжаться, конечно, сложнее, но все-таки сделать это красиво возможно.
Эксперт моды посоветовала крупным дамам обратить свое внимание на наряды, которые не делят визуально фигуру на части, а лежат на теле монолитно. Благодаря этому они формируют более компактный силуэт, зрительно делая фигуру более стройной.
«Я советую женщинам с такой комплекцией и комплексами в голове обратить внимание на платья. Их выбирать стоит только потому, что это просто – вы приобретаете только одну вещь. И не нужно рассуждать, что же к этому платью подобрать. Во-вторых, платье вытягивает. Впрочем, как и любой цельный комплект. Например, как и правильно подобранный брючный костюм, с одинаковыми по цвету жакетом и брюками», — сказала Эвелина.