«Платье вытягивает»: какую одежду должны носить полные женщины, рассказала Хромченко

На шоу «Модный приговор» (Первый канал) пришла гостья с пышными формами, это заставило ведущую шоу Эвелину Хромченко заговорить о фасонах для полных дам.

Стилист не раз подчеркивала, что некрасивых фигур у женщин практически не бывает, но бывает неправильно подобранная одежда. В случае с дамами с фигурой «пин ап» наряжаться, конечно, сложнее, но все-таки сделать это красиво возможно.

Эксперт моды посоветовала крупным дамам обратить свое внимание на наряды, которые не делят визуально фигуру на части, а лежат на теле монолитно. Благодаря этому они формируют более компактный силуэт, зрительно делая фигуру более стройной.