«Очень сексуально»: Нюша в лазурном мини-бикини смело оголилась на яхте

Нюша в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поп-дива опубликовала свежее фото на личной страничке микроблога, раззадорив верных почитателей. Возлюбленная Игоря Сивова дала понять, что совершенно не комплексует из-за фигуры. Еще бы! Стоит только посмотреть на горячие снимки эффектной певицы. На яхте Нюша засветила аппетитную фигуру в лазурном мини-бикини, вызвав шквал одобрительных откликов.

При этом многие недоумевают: как муж артистки позволяет ей позировать в таких сексуальных купальниках. Изящные бедра и подтянутые ягодицы поп-дивы привлекли внимание представителей мужского пола. Фанаты в буквальном смысле оторопели, увидев Нюшу в дерзком бикини.