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«Очень сексуально»: Нюша в лазурном мини-бикини смело оголилась на яхте

Поп-дива похвасталась эффектной фигурой и упругими бедрами, восхитив поклонников.

«Очень сексуально»: Нюша в лазурном мини-бикини смело оголилась на яхте
Нюша. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Нюша в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поп-дива опубликовала свежее фото на личной страничке микроблога, раззадорив верных почитателей. Возлюбленная Игоря Сивова дала понять, что совершенно не комплексует из-за фигуры. Еще бы! Стоит только посмотреть на горячие снимки эффектной певицы. На яхте Нюша засветила аппетитную фигуру в лазурном мини-бикини, вызвав шквал одобрительных откликов.

При этом многие недоумевают: как муж артистки позволяет ей позировать в таких сексуальных купальниках. Изящные бедра и подтянутые ягодицы поп-дивы привлекли внимание представителей мужского пола. Фанаты в буквальном смысле оторопели, увидев Нюшу в дерзком бикини.

Певица Нюша
Нюша на яхте в лазурном секси бикини засветила упругие бедра. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

«Сбежала из гарема?!», «Провокация засчитана, какая же ты красивая!!», «Мамасита бомбезная», «Мужа бы постеснялась! Срамота», «Ух, все внутри встрепенулось! Горяча», «Нимфа, королевна морская», «Ню, это твой стиль — завести всех с пол оборота», «Такие снимки и на ночь глядя», «Не жалеете вы нас!! Ох, не жалеете!!», «Как вам муж позволяет так оголяться», «Очень сексуально», «Бомба!», «Сейчас будет взрыв», — отметили поклонники.

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