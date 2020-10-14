«Рос на моих глазах»: экс-муж Гагариной навестил дочку и пасынка в «особенный» день

Полина Гагарина со стороны кажется хрупкой девушкой, но она давно доказала, что имеет стальной характер и стержень. После первого развода с Петром Кисловым певица осталась одна с сыном Андреем. Вскоре она сменила имидж, записала несколько хитов и снова вышла замуж. Ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. Новому возлюбленному артистка тоже подарила ребенка — дочку Мию. Однако минувшей весной во время карантина знаменитость рассталась с отцом малышки.

Полина так и не озвучила причины размолвки. Теперь она сама заботится о детях, но не запрещает Исхакову их навещать. 14 октября ее сыну исполнилось 14 лет. Она с самого утра устроила ему сюрприз. Девушка привезла подростка на вертолетную площадку. Андрей смог сам управлять вертолетом, совершив полет под надзором инструктора.

Вечером Гагарина отправилась на съемки шоу «Голос». По всей видимости, именно в это время ее бывший супруг пришел поздравлять пасынка. Он разместил в соцсети фото с именинником.

«8 лет Андрюха рос на моих глазах и вот… С днем рождения, Бро. Горжусь тобой. Поля, поздравляю тебя с днем рождения сына. Настоящая гордость!» — написал Исхаков.

А также он опубликовал ролик, на котором его трехлетняя дочка скалкой раскатывает тесто и читает стих для брата. «Ты лучший братик и ты достался мне. Я самая счастлива сестричка на земле», — произнесла кроха.