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Владимир Пресняков-старший рассказал, когда невестка родит ему внука

Пополнение в знаменитом семействе ожидается в ноябре.

Владимир Пресняков-старший рассказал, когда невестка родит ему внука
Стало известно, когда родит Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской скоро случится пополнение. Исполнительница носит под сердцем второго ребенка, кроха появится на свет в 2020 году.

Блогер Вадим Манукян, который является давним другом Владимира Преснякова-старшего, узнал интересные семейные подробности.

Владимир Петрович сказал, что сын Володя буквально сдувает пылинки с беременной жены.

«Чтобы Подольской никто не докучал, семья сейчас максимально ограждает ее от любых негативных новостей», — рассказывает подробности Манукян.

Точную дату появления малыша в семье держат в тайне, но Пресняков-старший проговорился, что долгожданное чудо ожидается в ноябре, пишет ФАН.

Артист немного переживает из-за ситуации с пандемией. Не добавляет оптимизма и тот факт, что традиционные семейные встречи теперь случаются крайне редко.

А вот пол будущего ребенка родители держат в тайне. Владимир Пресняков-младший и его 38-летняя супруга мечтали о дочке, пишет сайт argumenti.ru. 

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