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«Счастливая девочка»: Пелагея показала, как ее дочка поплескалась в воде с дельфинами

Певица порадовала поклонников редкими кадрами с отдыха.

«Счастливая девочка»: Пелагея показала, как ее дочка поплескалась в воде с дельфинами
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Пелагея для поклонников давно стала олицетворением позитива. Девушка легко находит общий язык с малышами, что ей очень помогало на шоу «Голос. Дети». У самой певицы подрастает дочка Таисия от хоккеиста Ивана Телегина. Супруги объявили о расставании в начале этого года, а вот разводились они через суд, чтобы определить сумму алиментов. Теперь артистка сама заботиться о девочке, но спортсмен навещает кроху, несмотря на то, что у него уже есть новая возлюбленная.

В последнее время Пелагея много путешествует. Она дает концерты, участвует в съемках КВН и других проектах. Минувшим летом певица побывала в Ялте, где также не только работала, но и отдыхала. А теперь в соцсети артистка поделилась видео, на котором запечатлена ее дочка. На кадрах малышка плавает в бассейне с дельфинами.

«Летний день в Москве. Говорят, последний. Тепло, как в Турции, где счастливая девочка Тася рассказывала сказку дельфинам», — написала звезда.

Поклонники были очарованы красотой наследницы певицы. Многие отметили, что малышка растет копией звездной мамы. «Какая смелая, умница», «Ой, довольная, счастливая!», «Маленькая красавица», «Любимый кукленок», «Чудо-девочка! Тьфу-тьфу-тьфу! Балуйте нас почаще, пожалуйста», «Как здорово», — прокомментировали пост подписчики.

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