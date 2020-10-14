Юрий Лоза намерен отсудить миллион рублей у участницы шоу «Голос»

Композитор негодует, так как Алина Виардо без его разрешения исполнила кавер на песню «Плот». Теперь он обсуждает с юристами, на какую сумму будет подавать иск в суд.

Недавно стартовал новый сезон шоу «Голос». Как и раньше наставники выбирают лучших певцов в свои команды, чтобы потом побороться за победу. 26-летняя Алина Виардо из Псковской области ранее уже участвовала в проекте «Новая звезда». На этот раз она прошла кастинг и показала свое вокальное мастерство наставникам. В очередном эфире девушка исполнила кавер песни «Плот». Узнав об этом, пришел в изумление и негодование автор композиции Юрий Лоза.

Лоза теперь грозится судом в первую очередь молодой певице, а потом уже телеканалу. Алина заверяет, что ее попросили спеть эту песню. А по другим данным, девушка сама выбрала композицию для исполнения.

Как оказалось, Лоза уже общается с юристами и готовится выкатить иск на круглую сумму не меньше одного миллиона рублей.

«Пока жду совета, но эта сумма точно будет больше миллиона рублей», — цитирует певца Mash.

Отметим, что артист не первый раз вступает в судебные тяжбы. Он всегда старается добиться справедливости и не боится потратить лишнее время на иски и адвокатов. Сможет ли на этот раз Лоза получить деньги за нарушение авторских прав, покажет время.