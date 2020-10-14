До неузнаваемости: фанаты не поверили в подлинность фото постройневшей Аниты Цой

Телеведущая и певица Анита Цой привлекла внимание подписчиков недавно опубликованным снимком в Instagram. Знаменитость разместила на своей странице в сети фотографию в полный рост. Судя по комментариям фанатов Цой, их смутили сильно выделяющиеся скулы и впалые щеки поп-дивы. Артистку даже заподозрили в использовании фотошопа.

Анита позировала в белом платье длины миди. Ярким акцентом в образе стали принт и макияж артистки. А дополнила наряд Цой черными лодочками на шпильке в тон манжетам на рукавах.

«Вы меня извините, но это же не вы», — написала она из подписчиц Аниты.

Сама певица была удивлена реакции поклонников.

«А кто? Что не похожа?», — ответила она на комментарий.

Другие поклонники остались в восторге от того, как постройнела и похорошела их любимица:

«Простите, но я вас и не узнала. Вы мне сейчас нравитесь больше», «Вы прекрасны!», «Анита, вас тут и не узнать! Очень красивая!», «Через фото видно красоту души человека».

Напомним, что ранее артистка поделилась радостным событием. Цой победила коронавирус и теперь вновь готова дарить фанатам новые музыкальные хиты.