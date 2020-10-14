Месть бывших: экс-жены знаменитостей раскроют свои секреты в эфире телеканала НТВ

2020 год проверил на прочность множество пар. В период самоизоляции жены и мужья не просто ссорились и разъезжались на время, но и расходились. Однако развод — явление не новое. Распадались семьи и раньше. И чаще всего из-за измен одного из супругов. Именно об этом расскажут в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» бывшие жены знаменитостей.

Телеведущая Лера Кудрявцева побеседует с экс-возлюбленными композитора Максима Дунаевского, музыканта Владимира Кристовского, а также хоккеиста Александра Радулова.

Экс-избранница Максима Дунаевского не скрывала, что была седьмой женой композитора. Марина Рождественская понимала, что любовь не бывает вечной, однако женщина все равно не смогла скрыть слез на программе:

«Я седьмая жена, а чудес не бывает… Как я справлялась? Плохо… Как с этим можно справляться?».

Более сдержано вела себя гимнастка Дарья Дмитриева. По словам Кудрявцевой, еще недавно хоккеист Радулов сыграл пышную свадьбу в греческом стиле вместе с возлюбленной. Однако сейчас спортсмены стали чужими друг другу. Не спасло их брак даже рождение сына Макара.

Валерия Кристовская родила бывшему мужу — музыканту Владимиру Кристовскому — четырех детей. Но и этот союз был не вечный. По словам девушки, однажды муж случайно назвал ее другим именем. И тут ей все стало ясно. Спустя некоторое время, Владимир оставил семью.

Подробнее о судьбах героинь программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» зрители НТВ смогут узнать 17 октября в 21:30.