Нужна операция: любовница Тарзана стремительно слепнет после драки с танцовщиком

Анастасия Шульженко, которая вдруг стала знаменитой из-за ее романа с Тарзаном, заявила, что ей нужна срочная операция.

Упреки и обвинения, которые звучат в адрес девушки, довели ее до нервного истощения. На фоне недуга резко упало зрение. Представительница актрисы заявила, что Настя почти ничего не видит.

Негативно сказалась и травма головы, которую якобы нанес ей Сергей Глушко.

«Состояние нестабильное, у Насти упало зрение до минус 12,5. Ей нужна срочная операция на глаза. Это связано с сотрясением мозга после удара господина Глушко», — рассказала медиа-продюсер Диана Бичарова 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что Тарзан толкнул девушку, когда она попыталась зайти к нему в гримерку, чтобы поговорить. Но от разговора с экс-любовницей мужчина наотрез отказался, был резок и груб.

Наташа Королева в этом скандале заняла сторону неверного мужа и даже взяла всю вину на себя. Певица заявила, что не считает Сергей Глушко изменщиком, ведь в доме любовница Тарзана оказалась с ее подачи, пишет сайт Актуальные новости.