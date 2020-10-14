«Мой ангел!»: Лариса Гузеева почтила память покойной мамы

Исполнительница главной роли кинокартины «Жестокий романс» два года назад похоронила родную маму. Лариса Гузеева неоднократно признавалась, что боль от утраты близкого человека не проходит до сих пор. Недавно артистка разместила на своей странице в сети снимки из семейного альбома. На них запечатлена молодая Альбина Андреевна, которая ушла из жизни в возрасте 86 лет.

После того, как Гузеева опубликовала фото, она скрыла комментарии.

«Мой ангел! Два года без тебя. Никого так не любила. Спасибо. Прости», — написала знаменитость.

Ранее Гузеева заявляла, что смерть родительницы поделила ее жизнь на «до» и «после». Зрители привыкли видеть Ларису Андреевну в невозмутимом состоянии. Артистка призналась, что ей приходилось прикладывать большие усилия, чтобы скрыть под улыбкой боль и слезы.

Несмотря на то, что у ведущей программы «Давай поженимся» есть любящий муж и дети, она чувствует себя одинокой. По словам Гузеевой, мама была ей и другом, и личным психологом. Вместе они ездили отдыхать, для нее Лариса Андреевна старалась быть лучше.