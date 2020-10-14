Ксения Собчак могла заразить коронавирусом ставшую главой села уборщицу

Марина Удгодская пожаловалась на температуру через несколько дней после визита светской львицы.

Ставшая главой села уборщица Марина Удгодская заявила, что светская львица Ксения Собчак заразила ее коронавирусом. Практически сразу после визита телеведущей у нее и дочки поднялась температура.

Как отметила женщина, она теперь не знает, что делать. Она позвонила в школу и сообщила, что у ее дочки может быть коронавирус, сообщает издание «Подъем».

«Вот я с работы сейчас пришла пораньше, потому что дочка заболела, и чувствую, что мне тоже плохо. И вот 37,2 температура. Я вообще в панике».

Марина Удгодская

Напомним, что Ксения Собчак пожаловала в Повалихинское сельское поселение 8 октября. Она делала очередной выпуск своей программы «Осторожно, Собчак!». Через пять дней после этого СМИ стали сообщать, что у жены режиссера Константина Богомолова обнаружен коронавирус. Позже сама Собчак сообщила, что это все неправда. По ее словам, в информационной повестке возник вакуум и ее решили взорвать таким неожиданным способом, придумав ей заболевание.