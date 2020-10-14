Ксения Собчак могла заразить коронавирусом ставшую главой села уборщицу

Ставшая главой села уборщица Марина Удгодская заявила, что светская львица Ксения Собчак заразила ее коронавирусом. Практически сразу после визита телеведущей у нее и дочки поднялась температура.
Как отметила женщина, она теперь не знает, что делать. Она позвонила в школу и сообщила, что у ее дочки может быть коронавирус, сообщает издание «Подъем».
«Вот я с работы сейчас пришла пораньше, потому что дочка заболела, и чувствую, что мне тоже плохо. И вот 37,2 температура. Я вообще в панике».
Напомним, что Ксения Собчак пожаловала в Повалихинское сельское поселение 8 октября. Она делала очередной выпуск своей программы «Осторожно, Собчак!». Через пять дней после этого СМИ стали сообщать, что у жены режиссера Константина Богомолова обнаружен коронавирус. Позже сама Собчак сообщила, что это все неправда. По ее словам, в информационной повестке возник вакуум и ее решили взорвать таким неожиданным способом, придумав ей заболевание.