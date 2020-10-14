«Я снова вышла из строя»: Татьяна Тотьмянина на время выбыла из «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина в Instagram сообщила, что получила травму во время репетиции на шоу «Ледниковый период». Она на неопределенный срок выбыла из строя и теперь неизвестно, что будет с ее партнером.

По словам Тотьмяниной, во время катания с непрофессионалом никогда не знаешь, чем закончится тренировка. При подготовке третьей программы, как она заметила, случилось обидное падение и травма.

«Увы, два месяца работы, два замечательных эфира, и я снова вышла из строя. Жизнь продолжается, и я надеюсь на скорейшее возвращение в проект. Берегите себя! Всем здоровья!» Татьяна Тотьмянина

Напомним, что на шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале, Татьяна Тотьмянина катается в паре с 33-летним актером Вячеславом Чепурченко. Ранее олимпийская чемпионка публиковал кадры, на которых во время ее проката с молодым актером за нее неистово переживаем муж — фигурист и ведущий шоу Алексей Ягудин.