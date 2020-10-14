Сюрприз на день рождения: Гагарина в комбинезоне из белого денима полетала с сыном на вертолете

Полина Гагарина в этом году пережила не только карантин, но и развод с мужем Дмитрием Исхаковым. С фотографом она прожила шесть лет и даже родила от него дочку Мию. Что стало причиной размолвки, так и осталось тайной. Теперь артистка сама заботится о наследнице, а также о своем старшем сыне Андрее от первого брака, который успел сдружиться с ее экс-возлюбленным. В последнее время певица усердно работала и принимала участие во множестве съемок, но 14 октября устроила выходной.

В этот день она устроила сюрприз сыну, которому исполнилось 14 лет. С самого утра Полина посадила его в машину и поехала с ним на специальную площадку. Певица облачилась в комбинезон из белого денима с черным поясом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. С собой она вязала черный рюкзак Yves Saint Laurent. Массивные ботинки дополнили образ. Именинник предстал в черных джинсах, горчичной толстовке и куртке цвета хаки.

«Андрюш, ты знаешь, куда мы едем? Это сюрприз», — отметила артистка.

В итоге они оказались на взлетной площадке, переполненной вертолетами и самолетами. Андрей был удивлен, когда его посадили за штурвал одного из вертолетов. Полина села на пассажирское место, предвкушая полет. Наследник артистки был смущен, но под контролем инструктора покатал маму. Он не скрывал своей радости. Гордилась сыном и сама певица, которая наблюдала за ним. Не каждая мама подарит на 14-летие ребенку полет на вертолете, да еще и с акцентом на самостоятельное управление махиной.