«Я создаю жизнь мечты»: любовница Телегина совершила с хоккеистом полет на воздушном шаре

Любовница хоккеиста Ивана Телегина Мария Гончар в Instagram показала семейную идиллию с любимым человеком. Вместе они совершили полет на воздушном шаре в районе Переславль-Залеского. На кадрах можно увидеть, как спортсмен ласково обнимает свою вторую половинку и целуется с ней. Судя по всему, певица Пелагея в жизни игрока полностью забыта, и он сейчас как никогда счастлив с новой пассией.

«Я создаю жизнь своей мечты», — кратко подписала фотографии Мария Гончар.

«Какие вы классные», «Просто красавчики», «Великолепно выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Добавим, что официально Иван Телегин и его жена певица Пелагея еще не разведены. Бракоразводный процесс у них в самом разгаре. Около года назад яркая исполнительница заявила, что они не живут с мужем вместе. При этом сейчас адвокаты звезд то и дело кидают друг в друга взаимные упреки. Представитель спортсмена, например, уверяет, что Пелагея не дает хоккеисту видеться с их общей дочкой Таисией.