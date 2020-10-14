Михаил Боярский признался, что мечтает о втором карантине

Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что совсем не против новых ограничений по коронавирусу. Введение жестких правил позволит всей семье оставаться дома, а значит, появится время на общение с детьми и внуками.
«Я в надежде на то, что так будет, потому что мне кроме общения с моими внуками ничего не нужно», — признался актер в беседе с NEWS.ru.
Даже финансовые трудности, с которыми столкнулись многие звезды из-за невозможности работать, не страшат мушкетера.
«Если мне помогут не выходить на сцену, сниматься — я им буду только благодарен», — заключил актер.