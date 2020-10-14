Михаил Боярский признался, что мечтает о втором карантине

Пока все опасаются новых ограничений, актер ждет, когда семья останется дома

Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что совсем не против новых ограничений по коронавирусу. Введение жестких правил позволит всей семье оставаться дома, а значит, появится время на общение с детьми и внуками.

«Я в надежде на то, что так будет, потому что мне кроме общения с моими внуками ничего не нужно», — признался актер в беседе с NEWS.ru. View this post on Instagram A post shared by Михаил Боярский (@boyarskiy_official) on Mar 24, 2020 at 11:33pm PDT

Даже финансовые трудности, с которыми столкнулись многие звезды из-за невозможности работать, не страшат мушкетера.

«Если мне помогут не выходить на сцену, сниматься — я им буду только благодарен», — заключил актер.