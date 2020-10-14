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Михаил Боярский признался, что мечтает о втором карантине

Пока все опасаются новых ограничений, актер ждет, когда семья останется дома

Михаил Боярский признался, что мечтает о втором карантине
Михаил Боярский признался, что мечтает оказаться в повторной изоляции. Фото: Архив "ЭГ". Кудрявов Борис

Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что совсем не против новых ограничений по коронавирусу. Введение жестких правил позволит всей семье оставаться дома, а значит, появится время на общение с детьми и внуками.

«Я в надежде на то, что так будет, потому что мне кроме общения с моими внуками ничего не нужно», — признался актер в беседе с NEWS.ru.

Даже финансовые трудности, с которыми столкнулись многие звезды из-за невозможности работать, не страшат мушкетера.

«Если мне помогут не выходить на сцену, сниматься — я им буду только благодарен», — заключил актер.

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