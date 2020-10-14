«Увидел, как живут люди»: Поргина вспомнила последние годы жизни Караченцова

Вдова актера, пожаловавшаяся на маленькую пенсию, выразила уверенность, что муж был счастлив.

Людмила Поргина вспомнила о последних годах жизни народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Он скончался в 2018 году после продолжительной болезни. Несколько лет любимец публики пытался справиться с онкологией, но усилия врачей оказались безрезультатны.

По словам супруги актера, Караченцов не тяготился свой инвалидностью.

«Я задала ему такой вопрос: «Ты очень сильно страдаешь все эти годы, что ты инвалид?» А он говорит: «Нет. Я благодарен Господу, что он мне показал не 180 градусов жизни, а 360», — вспомнила Поргина для 5-tv.ru.

Актер делился с супругой, что успел познать «славу, деньги, почет», ему целовали руки после спектаклей.

«А теперь я пострадаю — я увидел, как живут люди. Увидел — что такое кровь, что такое стать инвалидом, лишиться свободы передвижения», — цитирует слова мужа Поргина.

Паре очень сильно помогали друзья и знакомые. Звонил Никита Михалков и Александр Калягин, все готовы были посодействовать лечению, помочь с выездом за границу.

Сейчас Людмила Поргина уверена, что ее уход за больным супругом — это основание для того, чтобы получать повышенную пенсию.

«150 тысяч рублей — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж», — заключает актриса.

На данный момент государство выплачивает ей надбавку в 30 тысяч рублей к основной пенсии в 23 тысячи рублей, пишет сайт «ОА».