«Невообразимое счастье»: Евгений Стычкин в пятый раз стал отцом

13 октября у артистической пары Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился сын. Для актера это уже пятый наследник, для его избранницы — первый.

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«Я гордо несу в себе свое невообразимое счастье», — процитировал артист Владимира Набокова и его «Письма в Россию», возлежа в казенных одеждах на кровати в роддоме.

Так актер решил выразить свой восторг по поводу рождения мальчика в их семье. Судя по всему, он находился в непростой момент для всех женщин рядом со своей второй половинкой и поддерживал супругу.

Пара в браке уже восемь лет, а их чувства, загоревшиеся на съемках картины «Контракт на любовь», пылают уже тринадцать лет подряд. Ради своей избранницы Евгению пришлось оставить свою первую жену, пианистку Екатерину Сканави, которая подарила ему двух сыновей — Алексея и Льва, а также дочь Александру. Парням сейчас уже 19 и 18 лет, девушке — 16.

Самой старшей наследнице Стычкина уже 25 лет, она появилась на свет в результате любви артиста с однокурсницей Юлией Жемчуговой.

Отметим, что 40-летняя Ольга Сутулова замужем до Евгения Стычкина не была ни разу.