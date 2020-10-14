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«Будет продаваться реклама»: Маркони объяснил, почему Бузова дойдет до финала «Ледникового периода»

Как отметил ведущий Comment Out, звезды такого калибра должны оставаться в проекте как можно дольше.

«Будет продаваться реклама»: Маркони объяснил, почему Бузова дойдет до финала «Ледникового периода»
Владимир Маркони. Фото: instagram.com/vovapcdonail/

Ведущий Comment Out Владимир Маркони в эфире YouTube-шоу «50 вопросов» ответил на самые острые вопросы ведущего Карена Адамяна. Его, в частности, спросили, возможно ли, что Ольгу Бузову выгонят в самом начале шоу из проекта «Ледниковый период».

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

По словам Маркони, он бы с точки зрения продюсеров оставлял Бузову на шоу как можно дольше. Как он заметил, на проекте сегодня три главные звезды: Бузова, телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Соколовский.

«Хотелось бы, чтобы эти люди оставались подольше, потому что их аудитория подключится к Первому каналу, будет смотреть, делать рейтинги, а значит, будет дорого продаваться реклама».

Владимир Маркони

Напомним, что Ольга Бузова набрала меньше всего баллов со своим партнером по проекту Дмитрием Соловьевым во втором выпуске «Ледникового периода». Ее возлюбленный, блогер Давид Манукян, в связи с этим заявил, что оценки судьи ставят необъективно.

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Владимир МаркониДавид МанукянКарен АдамянОльга БузоваОльга Бузова последние новостиШоу "Ледниковый период"