«Будет продаваться реклама»: Маркони объяснил, почему Бузова дойдет до финала «Ледникового периода»

Как отметил ведущий Comment Out, звезды такого калибра должны оставаться в проекте как можно дольше.

Ведущий Comment Out Владимир Маркони в эфире YouTube-шоу «50 вопросов» ответил на самые острые вопросы ведущего Карена Адамяна. Его, в частности, спросили, возможно ли, что Ольгу Бузову выгонят в самом начале шоу из проекта «Ледниковый период».

По словам Маркони, он бы с точки зрения продюсеров оставлял Бузову на шоу как можно дольше. Как он заметил, на проекте сегодня три главные звезды: Бузова, телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Соколовский.

«Хотелось бы, чтобы эти люди оставались подольше, потому что их аудитория подключится к Первому каналу, будет смотреть, делать рейтинги, а значит, будет дорого продаваться реклама». Владимир Маркони

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Напомним, что Ольга Бузова набрала меньше всего баллов со своим партнером по проекту Дмитрием Соловьевым во втором выпуске «Ледникового периода». Ее возлюбленный, блогер Давид Манукян, в связи с этим заявил, что оценки судьи ставят необъективно.