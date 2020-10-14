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«Оценки субъективны»: Давид Манукян заявил о предвзятом судействе на «Ледниковом периоде»

Блогеру не понравилось, что его любимая Ольга Бузова получила низкие баллы.

«Оценки субъективны»: Давид Манукян заявил о предвзятом судействе на «Ледниковом периоде»
Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_mb/

Блогер Давид Манукян под одним из постов в Instagram своей второй половинки, певицы Ольги Бузовой, заявил, что судейство на шоу «Ледниковый период» предвзятое. Жених телеведущей был сильно расстроен, что его любимая женщина получила самые низкие баллы во время второго выпуска шоу.

Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/buzova86/

«Оценки субъективны. Они откатали без падений, и им поставили 5.7, а паре, которая упала, поставили 6.0. Любое падение сильно снижает оценки, всегда так было в фигурном катании».

Давид Манукян

Как отметил Дава, он вовсе не настаивает на том, что Бузова и ее партнер по проекту должны быть на первой строчке. Но, как он думает, судьям стоит более объективно подходить к выступлению конкурсантов. Иначе какой смысл в проекте, если некоторые участники заранее обречены.

Напомним, что Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев получили самые низкие оценки на шоу во время второго выпуска проекта. Как отмечала одна из судей, легкоатлетка Елена Исинбаева, Бузова и ее партнер не активно двигались, что и вызвало определенные вопросы о членов жюри. После этого многие фанатки певицы потребовали исключить Исинбаеву из проекта, потому что она не ведает, что говорит.

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Дава последние новостиДавид МанукянДмитрий СоловьевЕлена ИсинбаеваОльга БузоваОльга Бузова последние новостифигурное катаниеШоу "Ледниковый период"