«Я испорченный?»: Шепелеву предложили работать бесплатно

Ведущий признался, что к нему обратились некие важные люди.

Дмитрий Шепелев пережил непростой период как раз в разгар пандемии: известный ведущий остался без работы, покинув Первый канал и рейтинговое шоу «На самом деле». Журналист признался, что порядком устал от скандальной тематики и мечтал найти место более спокойное.

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И ему это удалось сделать после внушительного перерыва, во время которого он практически перестал появляться в социальных сетях. Сейчас бывший возлюбленный Жанны Фриске полон сил и энергии. Он устроился на ТНТ, став лицом программы «Ты как я», имеющей семейный характер. Кроме того, вместе со своей подругой Екатериной Тулуповой возобновил работу женского клуба любителей литературы. В нем Дмитрий выступает в качестве спикера.

А недавно ему поступило новое предложение о работе, которое обескуражило его, — люди, считающие себя знаковыми фигурами, по сути предложили Шепелеву трудиться бесплатно.

«Вы бы согласились работать за идею? Не так давно получил предложение о работе типа: мы вам рады, пожалуйста, делайте, что хотите, готовы к экспериментам, открыты к предложениям. С вас идея, сценарий, реализация — ну то есть все. Но сразу предупреждаем: денег нет, промо тоже нет, но зато вы можете гордиться тем, какие люди будут работать вместе с вами. Скажите, это я испорченный и недопонимаю или что-то не так с той стороны?» — пожаловался мужчина.

Отметим, имен и должностей этих людей журналист раскрывать не стал.

Напомним, в настоящий момент Дмитрий живет гражданским браком с дизайнером Екатериной Тулуповой. Они уже несколько лет состоят в отношениях и только недавно девушка призналась, что любит журналиста. Она воспитывает дочь Ладу, которая является ровесницей семилетнего Платона, сына Фриске и Шепелева.