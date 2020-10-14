«Боря угасает на глазах»: участник ток-шоу Сорокин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта

Как отметил светский журналист, певца не показывают на публике, потому что он сильно сдал.

Участник многих ток-шоу на телевидении и светский журналист Денис Сорокин заявил, что состояние разбитого инсультом музыканта Бориса Моисеева ухудшается с каждой неделей. Как он считает, если бы «дитя порока» был в более-менее нормальном состоянии, то его давно бы показали публике, но этого упорно не делают.

«Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают: «Боря угасает на глазах». Денис Сорокин

Как отметил Сорокин, не так давно у него состоялся разговор с бывшим продюсером Евгением Фридляндом. Именно он в свое время раскручивал Моисеева и привел его к успеху. Фридлянд выходил на связь с представителями певца, хотел помочь в реабилитации, но получил отказ, сообщает «Собеседник».

больше по теме Алла Пугачева предложила финансовую помощь перенесшему инсульт Борису Моисееву Как отметил концертный директор звезды Сергей Горох, от денег Примадонны они с музыкантом отказались.

Ранее близкий друг Бориса Моисеева, его концертный директор Сергей Горох, отмечал, что с исполнителем все в порядке. В деньгах и лечении он якобы не нуждается.