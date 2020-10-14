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«Боря угасает на глазах»: участник ток-шоу Сорокин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта

Как отметил светский журналист, певца не показывают на публике, потому что он сильно сдал.

«Боря угасает на глазах»: участник ток-шоу Сорокин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта
Борис Моисеев. Фото: Globallookpress.com

Участник многих ток-шоу на телевидении и светский журналист Денис Сорокин заявил, что состояние разбитого инсультом музыканта Бориса Моисеева ухудшается с каждой неделей. Как он считает, если бы «дитя порока» был в более-менее нормальном состоянии, то его давно бы показали публике, но этого упорно не делают.

Борис Моисеев
Борис Моисеев. Фото: Globallookpress.com

«Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают: «Боря угасает на глазах».

Денис Сорокин

Как отметил Сорокин, не так давно у него состоялся разговор с бывшим продюсером Евгением Фридляндом. Именно он в свое время раскручивал Моисеева и привел его к успеху. Фридлянд выходил на связь с представителями певца, хотел помочь в реабилитации, но получил отказ, сообщает «Собеседник».

Ранее близкий друг Бориса Моисеева, его концертный директор Сергей Горох, отмечал, что с исполнителем все в порядке. В деньгах и лечении он якобы не нуждается.

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