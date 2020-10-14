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Жанна Бадоева
Звездный гость

Бывший муж Ларисы Долиной мог обзавестись новой семьей и ребенком

Пока ни басист Илья Спицын, ни певица не комментируют свое расставание.

Бывший муж Ларисы Долиной мог обзавестись новой семьей и ребенком
Лариса Долина. Фото: Globallookpress.com

Бывший муж певицы Ларисы Долиной, басист Илья Спицын, который младше звезды на 13 лет, после расставания с ней, по слухам, уже завел новую семью. Поговаривают, что у него в новых отношениях даже появился ребенок. Правда, пока ни сама Долина, ни ее теперь уже бывшая вторая половинка информацию на этот счет предпочитают не комментировать.

Лариса Долина
Лариса Долина. Фото: Globallookpress.com

Ранее актер Станислав Садальский подтверждал, что Долина рассталась мужем. Кстати, два года назад поклонники обратили внимание, что яркая исполнительница набирает вес. Тогда много говорилось о том, что звезда «заедает стресс».

Сама Долина не раз отмечала за последние годы, что не сидит на диетах и не соблюдает режим питания. По ее словам, ей уже давно ничего и никому не надо доказывать.

Напомним, что к Илье Спицыну, которому на тот момент было 29 лет, Лариса Долина ушла от своего бывшего мужа Виктора Митязова. Тогда пресса много говорила о том, что исполнительница поступила нехорошо, но сердцу, как известно, не прикажешь, сообщает «Комсомольская правда».

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