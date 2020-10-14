Бывший муж Ларисы Долиной мог обзавестись новой семьей и ребенком

Бывший муж певицы Ларисы Долиной, басист Илья Спицын, который младше звезды на 13 лет, после расставания с ней, по слухам, уже завел новую семью. Поговаривают, что у него в новых отношениях даже появился ребенок. Правда, пока ни сама Долина, ни ее теперь уже бывшая вторая половинка информацию на этот счет предпочитают не комментировать.

Ранее актер Станислав Садальский подтверждал, что Долина рассталась мужем. Кстати, два года назад поклонники обратили внимание, что яркая исполнительница набирает вес. Тогда много говорилось о том, что звезда «заедает стресс».

Сама Долина не раз отмечала за последние годы, что не сидит на диетах и не соблюдает режим питания. По ее словам, ей уже давно ничего и никому не надо доказывать.

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Напомним, что к Илье Спицыну, которому на тот момент было 29 лет, Лариса Долина ушла от своего бывшего мужа Виктора Митязова. Тогда пресса много говорила о том, что исполнительница поступила нехорошо, но сердцу, как известно, не прикажешь, сообщает «Комсомольская правда».