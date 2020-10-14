Собчак на прогулке с мужем вслед за Александровой облачилась в летящую юбку мидакси 

Недавно актриса Марина Александрова появлялась в студии Первого канала на передаче «Вечерний Ургант». Она примерила алую пышную юбку из струящейся ткани длины мидакси (нечто среднее между макси и миди), сочетав ее с жакетом оверсайз песочного цвета и туфлями-лодочками.

Ксения Собчак решила тоже отказаться от стандартного наряда длины миди или макси и облачилась на прогулке с мужем Константином Богомоловым в летящую юбку мидакси. Как и артистка, ведущая комбинировала ее с маскулинным элементом одежды. В случае с Александровой это был жакет «с чужого плеча», светская львица предпочла кожаную куртку и сапоги-казаки. Талию журналистка подчеркнула кожаным ремнем, надев его поверх свитшота.

Отметим, что пышная юбка Ксении оказалась украшенной леопардовым принтом, который, по словам эксперта моды Владислава Лисовца, остается актуальным и сейчас. Стилист рекомендовал его сочетать в этом сезоне с чем-то ультрасовременным и небанальным, поскольку в своей классической форме он все-таки многим приелся.