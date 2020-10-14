«Я полетела!»: Орбакайте в винных брюках карго и пальто оверсайз позировала с метлой в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте уже давно не была на родине в России. Виной тому – пандемия, а также тот факт, что ее муж Михаил Земцов с юных лет проживает в США и ведет здесь свой бизнес. Кроме того, внучка Аллы Пугачевой Клавдия ходит в нью-йоркскую школу.

Карантин певица вместе со своей семьей пережила в Майами, где у нее есть недвижимость. Ну а теперь они всем семейством перебрались в крупнейший город Штатов. Здесь дочь Примадонны может позволить себе расслабиться и вести себя как простая смертная.

Артистка часто гуляет со своей наследницей и супругом, изучая местные достопримечательности. Естественно, что в их числе оказались небоскребы, способные удивить даже суперзвезд. В одном из них знаменитая блондинка с удовольствием покаталась на лифте, сравнив его с Диснейлендом.

Но, как оказалось, летать Орбакайте может не только на чудо-лифтах небоскребов. Обычная метла вдохновила Кристину на шуточную видеосессию.

«Я полетела, друзья! Встречайте!»— воскликнула певица, водрузившись на «боевого коня» Гарри Поттера и Бабы-яги.

Отметим, что стиль звезды был очень расслабленным. Она примерила удобные брюки карго винного цвета и такого же оттенка свитшот, сочетав комплект с серым пальто оверсайз и белыми кроссовками.