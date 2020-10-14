«Только что узнала о смерти бывшего мужа»: Успенская сообщила трагическое известие

Любовь Успенская сообщила своим поклонникам печальную новость о некогда близком человеке.

«Только что узнала о смерти бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию», — написала она в личном блоге.

Звезда отечественного шансона призналась, что скорбит по безвременно покинувшему этот мир экс-возлюбленному. Он жил с ней в эмиграции и поддерживал ее в этот непростой период. Отметим, что Юрий Успенский был вторым официальным избранником артистки, вместе они прожили шесть лет.

В первый раз она вышла замуж очень рано — в 17 лет. С Виктором Шумиловичем у них появились на свет мальчики-близнецы, но оба скончались. Один малыш умер во время родов, а второй спустя несколько дней.

Третий брак с Владимиром Францем продлился у Успенской три года. Четвертые отношения с Александром Плаксиным оказались самыми продолжительными. Они поженились в 1987 году и до сих пор состоят в отношениях. Однако уже около года не живут вместе. Мужчина в настоящий момент обосновался в Америке, туда же несколько месяцев назад улетела и единственная дочь звезды — Татьяна Плаксина.