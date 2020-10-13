«Прогулка с мамой»: Елена Малышева сообщила о выздоровлении родительницы

59-летняя ведущая и врач-терапевт Елена Малышева заботится о здоровье своей многотысячной аудитории. При этом члены ее семьи тоже остаются подвержены различного рода заболеваниям. Еще недавно стало известно о том, что мама известного на всю страну специалиста заразилась CoViD-19. Женщина, несмотря на возраст и хронические диагнозы, смогла вылечиться. Более того, Галина Александровна прогулялась вместе с дочерью по Красной площади. Видеозапись с прогулки Малышева разместила у себя в профиле.

«Прогулка с мамой. Я люблю эти прогулки. Маме 87 лет. У нее три порока сердца, легочная гипертензия, она перенесла COVID и выздоровела!» — порадовалась Малышева.

Знаменитость призвала своих подписчиков почаще общаться с родителями и уделять им должное внимание:

«Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами!».

Поклонники известного доктора не остались равнодушными и пожелали здоровья Галине Александровне:

«Здоровья Вашей маме! А Вы молодец, что так тепло относитесь к ней», «Мамочка молодец! Шикарно выглядите, девочки!», «Вы и Ваша мама прекрасны, Елена Васильевна!», «Галина Александровна — прелесть! Она эталон для всех женщин ее возраста».