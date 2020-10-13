«Людмила Прокофьевна пошла в разнос»: Галкин перевоплотился в героев «Служебного романа»

Телеведущий и шоумен Максим Галкин — активный пользователь соцсетей. Артист делится с виртуальной аудиторией новостями из семейной жизни, показывает жену Аллу Пугачеву и их детей, двойняшек Лизу и Гарри, а также развлекается периодически.
В новой публикации он перевоплотился в героев «Служебного романа» на новый лад — в пышноволосую блондинку с красным маникюром и синими тенями. Пару «ей» составил «Новосельцев» с большими усами.
«До чего ожидание на съемках доводит», — подписал видео Галкин.
Подписчикам очередная видеопародия «зашла». Они посмеялись в комментариях над образами и попросили кумира продолжать радовать перевоплощениями и дальше:
«Талантище», «Шикардос», «Людмила Прокофьевна пошла в разнос», «Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше чем сама Гага», «Ржу в голос!», «Очень идет. Просто прелестно», «Максим, мне все ваши образы нравятся. Когда смотрю ваши пародии, настроение только поднимается», — пишут фолловеры.