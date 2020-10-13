«Людмила Прокофьевна пошла в разнос»: Галкин перевоплотился в героев «Служебного романа»

Юморист не скучает в гримерке между съемками и придумывает свое шоу.

Телеведущий и шоумен Максим Галкин — активный пользователь соцсетей. Артист делится с виртуальной аудиторией новостями из семейной жизни, показывает жену Аллу Пугачеву и их детей, двойняшек Лизу и Гарри, а также развлекается периодически.

В новой публикации он перевоплотился в героев «Служебного романа» на новый лад — в пышноволосую блондинку с красным маникюром и синими тенями. Пару «ей» составил «Новосельцев» с большими усами.

«До чего ожидание на съемках доводит», — подписал видео Галкин.

Подписчикам очередная видеопародия «зашла». Они посмеялись в комментариях над образами и попросили кумира продолжать радовать перевоплощениями и дальше: