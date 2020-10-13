Неожиданное признание: отец Ивана Урганта оказался на грани бедности

Актер и телеведущий Андрей Ургант – отец шоумена Ивана Урганта оказался на грани бедности. В происходящем он винит ограничения, связанные карантином. Порталу Teleprogramma.pro Андрей Львович признался, что последние четыре месяца у него нет ни спектаклей, ни корпоративов, ни концертов.

Отец шоумена сетует, что в прошлые годы в это время его график был полностью заполнен новогодними корпоративами, а сейчас – тишина. Ему остается надеяться только на помощь сына.

Напомним, что ранее на печальное положение артистов жаловался Иосиф Пригожин, Лев Лещенко и Виктор Дробыш. Хотя накануне стало известно, что одна из компаний Дробыша в прошлом году заработала десятки миллионов рублей.