В простынях: Рита Дакота шокировала преданных фанатов обнаженкой на пикнике

После развода в 2018 году с Владом Соколовским, Рита Дакота обрела счастье с Федором Белогаем. Владелец рекламного агентства души не чает в девушке и ее дочке Мие. Рита, в свою очередь, делится с подписчиками в Instagram совместными снимками с избранником и не только. На этот раз певица опубликовала откровенное видео. Пара позировала на природе, причем из одежды на них были только белые простыни. А приурочено это было к тому, что они решили обсудить тему отношений с фанатами. Пикантные кадры раззадорили верных почитателей поп-дивы, а некоторых и шокировали.

«Я уломала Феда иногда проводить небольшие сессии «вопрос-ответ» в стиле «мужской взгляд на отношения» в виде какие-то прямых эфиров или подробных ответов в сторис», — написала Дакота.

Недавно Рита делилась с фанатами семейным видео, где она с Федором и Мией весело проводят время. Напомним, что после развода Соколовский также принимает активное участие в воспитании дочери.