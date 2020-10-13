«Женщины сами виноваты»: Бородина объяснила, почему многие страдают от отсутствия любви

Телеведущая обвинила прекрасный пол в том, что они избаловали мужчин.

Ксения Бородина помогает на реалити-шоу «Дом-2» одиноким девушкам и парням построить любовь. Телеведущая сама имеет большой опыт в отношениях с противоположным полом и пришла к выводу, что дефицит порядочных надежных мужчин в наше время — это данность, с которой приходится мириться.

Причем отчасти в этом виноваты сами женщины: они разбаловали своим вниманием и доступностью сильный пол.

«Сложно встретить мужчину мечты. И порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми», — написала теледива.

Многие подписчицы признались в комментариях, что давно отчаялись встретить порядочного рыцаря. Они поделились примерами из жизни, рассказали о неудачных свиданиях и попытках познакомиться в Сети. И в основном заканчивались такие романы очень прозаично и быстро.