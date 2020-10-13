«Кристина с детьми»: фанаты Пугачевой нашли фотографию Орбакайте с тремя отпрысками

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой появилась красивая фотография, на которой запечатлена ее старшая дочь, певица и актриса Кристина Орбакайте, в окружении своих наследников — дочери Клавы и сыновей Никиты и Дени. Кадр получился очень красивым и нежным.

«Кристина с детьми», — гласит подпись под снимком.

«Великолепная семья. Классное фото. Это и есть счастье», «Папины детки. Они очень все похожи на своих отцов. Очень красивая семья», «У Клавы два брата-рыцаря, которые всегда будут защищать свою принцессу», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что старшего сына Никиту Орбакайте родила от музыканта Владимира Преснякова. Младшего Дени — от предпринимателя и олигарха Руслана Байсарова, а младшую дочь Клаву — от бизнесмена Михаила Земцова. Кстати, старшие дети у Орбакайте появились в гражданских браках. Официально она вышла замуж только за Михаила Земцова.