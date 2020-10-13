«Празднование Масленицы»: фотограф Пугачевой показал Бабкину в мехах и головном уборе с самоцветами

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой — Роман Родин в Instagram разместил снимок звездной исполнительницы Надежды Бабкиной. Этот редкий архивный кадр был сделан еще много лет назад на праздновании Масленицы в Ярославле. На фотографии яркая исполнительница предстала в русско-народном головном уборе, украшенном дорогими самоцветами.

«Наша всеобщая любимица Надежда Георгиевна Бабкина на моем фото в Ярославле. Празднование Масленицы. Как это было? Много ли лет назад?» Роман Родин

«Очень красивый наряд», «Блестяще выглядит Надежда Георгиевна. Впрочем, она всегда великолепна и на позитиве», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на своей страничке фотограф Роман Родин, который долгие годы сотрудничал с Примадонной, регулярно выкладывает снимки звезд отечественной эстрады из прошлого. Кроме того, он устраивает эфиры в социальных сетях для своих поклонников, рассказывая интересные факты о звездах.