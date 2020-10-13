Короткие штанишки и ботфорты: что звезды носят осенью
Видео
«Жизнь других» в Турции: как устроен туристический бизнес в Анталье
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Нам уже десять лет»: Мясников из «Уральских пельменей» показал подросших сыновей-двойняшек

Константин и Максим растут настоящими красавцами.

«Нам уже десять лет»: Мясников из «Уральских пельменей» показал подросших сыновей-двойняшек
Вячеслав Мясников. Фото: Globallookpress.com

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram поделился снимком своих подросших  сыновей-двойняшек Константина и Максима. Им исполнилось по десять лет.

«Нам уже 10 лет. Когда пролетели?! Непонятно. Ждем ваши поздравления. Вечером будем петь песни под гитару у костра и читать пожелания!»

Вячеслав Мясников

«С праздником. Здоровья и счастья вашей семье», «Дорогие мальчишечки. Поздравляем вас с праздником. Здоровья вам. И чтобы все ваши желания сбылись», «Поздравляю Костика и Максимку с наступившим днем рождения. А вам, Вячеслав, желаю крепкой веры в ваших сыновей, светлых надежд и отличных возможностей для проявления способностей мальчиков. Желаю благ и доброй судьбы, верной удачи и добра. Уверена, что вы всегда будете гордиться своими сыновьями. Вы воспитываете их настоящими мужчинами, чистыми, добрыми и искренними. Вы — потрясающий отец, заботливый и любящий», — отметили пользователи.

Напомним, что в семье Вячеслава Мясникова трое детей. В 2017 году у него с женой Надеждой родился еще один сын Никита.

Тэги

Вячеслав МясниковВячеслав Мясников последние новостиКостя МясниковМаксим Мясниковшоу "Уральские пельмени"