«Нам уже десять лет»: Мясников из «Уральских пельменей» показал подросших сыновей-двойняшек

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram поделился снимком своих подросших сыновей-двойняшек Константина и Максима. Им исполнилось по десять лет.

«Нам уже 10 лет. Когда пролетели?! Непонятно. Ждем ваши поздравления. Вечером будем петь песни под гитару у костра и читать пожелания!» Вячеслав Мясников

«С праздником. Здоровья и счастья вашей семье», «Дорогие мальчишечки. Поздравляем вас с праздником. Здоровья вам. И чтобы все ваши желания сбылись», «Поздравляю Костика и Максимку с наступившим днем рождения. А вам, Вячеслав, желаю крепкой веры в ваших сыновей, светлых надежд и отличных возможностей для проявления способностей мальчиков. Желаю благ и доброй судьбы, верной удачи и добра. Уверена, что вы всегда будете гордиться своими сыновьями. Вы воспитываете их настоящими мужчинами, чистыми, добрыми и искренними. Вы — потрясающий отец, заботливый и любящий», — отметили пользователи.

Напомним, что в семье Вячеслава Мясникова трое детей. В 2017 году у него с женой Надеждой родился еще один сын Никита.