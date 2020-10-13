«Какая мокрая!»: Чехова во всей красе показала аппетитную фигуру в душе

Анфиса Чехова решила немного продлить лето и отправилась вместе с восьмилетним сыном Соломоном от актера Гурама Баблишвили в Сочи. Здесь звезда много времени проводит на прогулках со своим отпрыском, однако не забывает и о себе любимой. Благо с собой ведущая взяла еще и няню.

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В какой-то момент пышнотелая красотка решила и вовсе отдохнуть одной в спа.

«У меня был день хамама, массажа и флоатинга. Не пугайтесь, это не название какого-то сексуального мероприятия. Кушетка для флоатинга помогает телу провалиться в невесомость, что способствует полной релаксации», — написала она в личном блоге.

Свой пост Анфиса украсила фотографиями из душа и турецкой бани, немало взбудоражив поклонников.