«Очень красивая»: изящная жена Тимура Родригеза произвела фурор на пляже

Шоумен с возлюбленной улетел на Мальдивы и на радостях поделился общим селфи.

Многие звезды в этом году вынуждены были менять планы на отпуск и отдыхать на отечественных курортах, либо вообще отказываться от поездок. Виной всему пандемия коронавируса, которая вмешалась в жизнь буквально каждого человека. Но с наступлением осени и в связи с открытием границ кое-кому удалось все-таки выбраться на Мальдивы. Рэпер Элджей с Настей Ивлеевой побывали на райских островах, вслед за ними туда отправился Тимур Родригез с женой.

Шоумен поделился совместным фото, на котором позирует с матерью своих детей. И пишет под снимком:

«Твое лицо, когда увез жену на Мальдивы. Ее лицо, когда последний раз ты увозил ее на Мальдивы 10 лет назад», — написал Родригез.

На снимке артист и его возлюбленная Анна позируют на фоне белого песка и океана, уходящего в горизонт. Поклонники поспешили поздравить супругов с долгожданным отпуском и не преминули заметить, как хороша жена Родригеза:

«У вас очень красивая жена», «Красивая пара», «Красивые и счастливые», «Какая жена красотка милашка», — пишут фолловеры.

Напомним, что Тимур Родригез, настоящая фамилия которого Керимов, женат на Анне Девочкиной уже тринадцать лет. Пара воспитывает двоих общих сыновей — одиннадцатилетнего Мигеля и семилетнего Даниэля.