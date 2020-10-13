«Деньги закончились. Он в долгах»: знакомый Лопыревой сообщил о ее скором расставании с мужем

Модель уже больше месяца не публикует снимки с любимым человеком в социальных сетях.

Близкий знакомый модели Виктории Лопыревой сообщил, что посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России в недалеком будущем разведется со своим мужем — бизнесменом Игорем Булатовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

«Деньги закончились совсем. Он в долгах». Знакомый Виктории Лопыревой

Как отмечает источник, Лопырева уже больше месяца не выкладывает снимки с любимым человеком в социальных сетях, хотя раньше совместные кадры на ее страничке появлялись чуть ли не каждый день. Сама она сейчас с сыном от Булатова отдыхает в Турции. О муже модель словно позабыла.

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Напомним, что ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что не верит в искренность чувств Виктории Лопыревой. Жена театрального режиссера Константина Богомолова утверждала, что, как только модель узнает о безденежье избранника, то тут же окажется на ярмарке невест в поисках нового избранника и отца для своего первенца. Вот только Виктория эти слова теледивы опровергла, заявив, что они с Игорем молоды и успешны. Модель утверждала, что они смогут заработать на безбедную жизнь.