«Деньги закончились. Он в долгах»: знакомый Лопыревой сообщил о ее скором расставании с мужем

Близкий знакомый модели Виктории Лопыревой сообщил, что посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России в недалеком будущем разведется со своим мужем — бизнесменом Игорем Булатовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».
«Деньги закончились совсем. Он в долгах».
Как отмечает источник, Лопырева уже больше месяца не выкладывает снимки с любимым человеком в социальных сетях, хотя раньше совместные кадры на ее страничке появлялись чуть ли не каждый день. Сама она сейчас с сыном от Булатова отдыхает в Турции. О муже модель словно позабыла.
Напомним, что ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что не верит в искренность чувств Виктории Лопыревой. Жена театрального режиссера Константина Богомолова утверждала, что, как только модель узнает о безденежье избранника, то тут же окажется на ярмарке невест в поисках нового избранника и отца для своего первенца. Вот только Виктория эти слова теледивы опровергла, заявив, что они с Игорем молоды и успешны. Модель утверждала, что они смогут заработать на безбедную жизнь.