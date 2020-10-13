Подольская назвала единственного человека из семьи Пугачевой, с которым у нее сложились отношения

Певица Наталья Подольская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала единственного человека из семьи примадонны отечественной эстрады, с которым у нее сложились хорошие доверительные отношения. Это сын Владимира Преснякова от гражданского брака с Кристиной Орбакайте — 29-летний Никита. С остальными членами семьи друзьями ей стать пока не удалось.

«Никита младше меня всего на девять лет. С Никитой все было легко и просто. Мы встретились, познакомились, подружились. У нас очень хорошие отношения».

Наталья Подольская

Кроме того, певица неплохо поладила и с возлюбленной своего пасынка — моделью Аленой Красновой. Так, артистка даже побывала на вечеринке по случаю 23-летия избранницы солиста группы Multiverse. А вот Кристина Орбакайте на семейном ужине тогда не появилась. Она отправилась на ежегодный модный показ модельера Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце.

Добавим, что вскоре Подольская подарит Преснякову-младшему второго ребенка. В студии программы певец признался, что знает пол малыша, но пока не готов открыть эту информацию общественности. Для него главное, чтобы ребенок рос добрым и совершал хорошие поступки.