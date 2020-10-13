Высоцкая запечатлелась на яхте в льняном платье с кружевом за 128 тысяч рублей

Юлия Высоцкая поделилась в личном блоге кадрами, сделанными в Италии. В солнечной стране звезда недавно побывала с мужем Андреем Кончаловским, который принял участие в Венецианском фестивале. Напомним, что его фильм «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри.
Артистка никогда не скрывала, что обожает эту страну, она частенько здесь бывает, наслаждаясь местной атмосферой. Во время своего последнего визита к Средиземному морю звезда, конечно же, тоже ловила каждый момент счастья. Вечерние променады по узким каменным улочкам, посещение уютных кафе и ресторанчиков, а также водные прогулки на яхте вошли в список ее осуществленных желаний в Италии.
Кадр, который увидели ее поклонники в Instagram, полностью отразил ее душевный настрой — видно, как Высоцкая наслаждается местным воздухом, ветром и солнцем. На яхте Юлия предстала в платье с кружевом украинской марки Vita Kin, сшитом из чистого льна. Стоит такой наряд в интернет-магазине бренда 128 тысяч рублей.