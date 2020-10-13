Высоцкая запечатлелась на яхте в льняном платье с кружевом за 128 тысяч рублей

Юлия Высоцкая поделилась в личном блоге кадрами, сделанными в Италии. В солнечной стране звезда недавно побывала с мужем Андреем Кончаловским, который принял участие в Венецианском фестивале. Напомним, что его фильм «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри.

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Артистка никогда не скрывала, что обожает эту страну, она частенько здесь бывает, наслаждаясь местной атмосферой. Во время своего последнего визита к Средиземному морю звезда, конечно же, тоже ловила каждый момент счастья. Вечерние променады по узким каменным улочкам, посещение уютных кафе и ресторанчиков, а также водные прогулки на яхте вошли в список ее осуществленных желаний в Италии.

Кадр, который увидели ее поклонники в Instagram, полностью отразил ее душевный настрой — видно, как Высоцкая наслаждается местным воздухом, ветром и солнцем. На яхте Юлия предстала в платье с кружевом украинской марки Vita Kin, сшитом из чистого льна. Стоит такой наряд в интернет-магазине бренда 128 тысяч рублей.