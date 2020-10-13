«Он хотел бы быть успешной женщиной»: Гордон выступила с обличительной речью в адрес Разина

Юрист Екатерина Гордон в Instagram нелестно отозвалась о продюсере группы «Ласковый май» Андрее Разине, у которого сложились очень натянутые отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
«Мне кажется он хотел бы быть красивой успешной женщиной. Он хотел бы иметь красивого мужа-хоккеиста, работу на телеканале. И вот он, аки персонаж фильма «Быть Стэнли Кубриком», изображает то, чем он не является. Якобы продюсер, как будто мужчина грустный, несчастный псевдо Кубрик».
Как отметил Гордон, она прониклась сочувствием к Разину. По ее мнению, он скрывает свою ориентацию и «истоки своей чумазой ненависти». Также она заметила, что суды с продюсером, которого она оскорбительно назвала Зиной, в ближайшее время продолжатся. Она твердо намерена его наказать.
Напомним, что Андрей Разин за последнее время через СМИ опубликовал несколько провокационных статей о Лере Кудрявцевой. В ответ теледива обвинила артиста в откровенной лжи и подала на него суд. Ее интересы, как раз представляет Екатерина Гордон.