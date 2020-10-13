«Он хотел бы быть успешной женщиной»: Гордон выступила с обличительной речью в адрес Разина

При этом, как отметила правозащитница, она прониклась невероятным сочувствием к продюсеру.

Юрист Екатерина Гордон в Instagram нелестно отозвалась о продюсере группы «Ласковый май» Андрее Разине, у которого сложились очень натянутые отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

«Мне кажется он хотел бы быть красивой успешной женщиной. Он хотел бы иметь красивого мужа-хоккеиста, работу на телеканале. И вот он, аки персонаж фильма «Быть Стэнли Кубриком», изображает то, чем он не является. Якобы продюсер, как будто мужчина грустный, несчастный псевдо Кубрик».

Екатерина Гордон

Как отметил Гордон, она прониклась сочувствием к Разину. По ее мнению, он скрывает свою ориентацию и «истоки своей чумазой ненависти». Также она заметила, что суды с продюсером, которого она оскорбительно назвала Зиной, в ближайшее время продолжатся. Она твердо намерена его наказать.

Напомним, что Андрей Разин за последнее время через СМИ опубликовал несколько провокационных статей о Лере Кудрявцевой. В ответ теледива обвинила артиста в откровенной лжи и подала на него суд. Ее интересы, как раз представляет Екатерина Гордон.