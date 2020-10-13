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«Простые джинсы»: что возмущает мужчин в их женах расскажут на «Модном приговоре»

Как всегда представители сильного пола жаждут видеть рядом с собой более нарядных избранниц.

«Простые джинсы»: что возмущает мужчин в их женах расскажут на «Модном приговоре»
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Внимательно наблюдая за эфирами «Модного приговора», можно сделать узнать о том, что не любят российские мужчины в гардеробах женщин. И, судя по всему, им не сильно нравится привязанность отечественных дам к джинсам и неярким одеждам.

Убедиться в этом можно будет в четверг, 15 октября. В этот день на Первом канале разберут дело Алены, на которую «подал в суд» ее благоверный.

«Вечно носит водолазки мрачных тонов и джинсы. Простые джинсы!» — возмущен избранник девушки.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал
Джинсы не та одежда, которая идет девушка — считают многие мужчины. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Мужчина мечтает, что рядом с ним когда-нибудь будет красотка, а пока предпочитает ходить на вечеринки без возлюбленной. Любопытно, что и яркие наряды своей жены, которые она стала покупать в угоду любимого, он тоже отвергает. Что с ними не так, и как сделать одежду привлекательной для мужчин расскажут на шоу.

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