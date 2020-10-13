«Заснул за рулем»: Подольская вспомнила, как страдала из-за трагической гибели отца

Как отметила певица, недавно он приходил к ней во сне, проведать.

Певица Наталья Подольская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего отца в страшном ДТП много лет назад.

«Мой папа был юристом. Я попала в серьезное ДТП на дороге. Пострадал человек и попал в реанимацию по моей вине. Слава богу, что состояние у него было средней тяжести. Нам удалось договориться. А папа как юрист очень хотел дочку спасти. И, наверное, знаете, как юристы впадают в такой раж, хотят выиграть дело. Папа стал перебарщивать. Он хотел сделать вину совместную с этим молодым человеком. В какой-то момент я попросила папу этого не делать. Он очень обиделся, расстроился, разозлился. Он не спал ночь накануне, сел за руль и поехал в Могилев. И по дороге на выезде из Москвы разбился сам. Заснул за рулем». Наталья Подольская

Как сказала певица, это был провал для нее. «Большой такой серьезный провал, из которого я выбиралась. Володя мне очень помогал. Время в этом смысле — большой товарищ. Все встало за свои места со временем. Он с Володей не успел познакомиться. Замуж меня и сестру не выдавал. Недавно он мне приснился. Приходил проведать», — заявила исполнительница.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. В 2015 году певица подарила ему сына Артемия. Скоро у пары должен появиться второй ребенок.