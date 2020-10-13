«Он замолчал на сутки»: Подольская вспомнила реакцию мужа на то, что у них будет сын

Певица Наталья Подольская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что ее муж, музыкант Владимир Пресняков, мечтал о дочери, когда она вынашивала их долгожданного первенца.

«Вова был уверен, что у нас родится девочка. Он замолчал на сутки, когда узнал, что будет мальчик. У него был шок. Мы ехали в машине, и он долго молчал. А потом сын подрос и стал улыбаться. И Володя сказал: «Тема, как хорошо, что ты родился». Вова — самый лучший отец. Мы с Темой все свободное время проводим. Он для нас центр вселенной. Наш общий ребенок. У сына с отцом, кстати, много общих занятий, в которых я не участвую. Он, к примеру, возит его на тренировки и сидит там часами, ждет». Наталья Подольская

Как добавил сам Владимир Пресняков, он только думал, что хотел девочку. «Когда увидел сына, то мне уже никто не был нужен, кроме него», — сказал певец.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. В 2015 году певица подарила ему сына Артемия. Скоро у пары должен появиться второй ребенок.