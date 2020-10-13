«Мы в Италии!»: Боня в алом блестящем платье сделала акцент на длине ног

Виктория Боня прославилась во времена участия в реалити-шоу «Дом-2». С тех пор у девушки целая армия поклонников, которые следят за жизнью любимицы в Instagram. Сейчас Боня обосновалась в Монако и часто путешествует по Европе, о чем с удовольствием рассказывает фолловерам микроблога.

В настоящий момент Боня уехала в Италию. В Сан-Ремо девушка организовала эффектную фотосессию со сменой нескольких образов. И один из них – в ярком алом платье с блестящими пайетками – засветила в Stories микроблога.

«Мы в Италии уже! Съемочка, мы готовим», — отметила Боня, продемонстрировав особенности фигуры в кадре.

Перед тем как отправиться на фотосессию, светская львица посетила салон красоты. Но результатом преображения осталась мягко говоря не довольна. По ее мнению, цвет на волосах оказался значительно темнее ожидаемого, поэтому Боня чуть ли не плакала после покраски локонов.