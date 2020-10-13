«Я чувствую, как гуляет живот»: беременная Подольская рассказала о своем интересном положении

Певица Наталья Подольская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как себя чувствует во время беременности. В ближайшее время она должна подарить ребенка своему мужу музыканту Владимиру Преснякову.

«Мне кажется, это одно из самых прекрасных женских состояний — беременность. Я чувствую, как гуляет живот. Я сейчас чествую себя особенной. В тебе растет жизнь и это просто прекрасно».

Наталья Подольская

Как отметила Подольская, Пресняков сразу стал за ней ухаживать после знакомства. «Он задаривал меня кольцами. У меня просто челюсть выпадала от дорогих подарков. Мне было очень приятно. Однажды он подарил мне коляску. Это было очень важно и здорово. Я сразу поняла, что у нас все серьезно. Он сказал вполне конкретные слова: «Я очень хочу от тебя дочку». Я сразу поняла, что это мой будущий муж. Все сразу померкло и все мое кавалеры отошли на второй план», — заявила она.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. В 2015 году певица подарила мужу сына Артемия.