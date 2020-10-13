«Знаете, сколько я вешу?»: беременная Подольская похвасталась округлившимся животом

За две недели певица набрала еще один килограмм.

Наталья Подольская ждет второго ребенка. Появление малыша на свет планируется в конце осени, и певица наслаждается беременностью. Животик звезды за последнее время заметно подрос, как и растет вес будущей мамы. Периодически артистка рассказывает подписчикам, на сколько поправилась, и очередное взвешивание у нее прошло накануне.

«Знаете, сколько я вешу?! Я сегодня взвесилась. Я набрала одиннадцать килограммов и сто грамм (за время беременности, — Прим. ред.)», — поделилась Подольская и продемонстрировала животик.

После предыдущего контроля веса прошло две недели, и тогда весы показывали десять кг и триста грамм. Но звезду не беспокоит этот факт, хоть иногда девушка и ностальгирует по осиной талии, публикуя свои фото в красивых нарядах до беременности.

Напомним, что Подольская замужем за Владимиром Пресняковым-младшим. Они воспитывают общего ребенка, четырехлетнего Арсения. Жена музыканта всегда подчеркивала, что хочет несколько детей, особенно мечтала о девочке. Но известно, что сейчас она носит под сердцем сына.