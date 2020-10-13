«Словно гурия из султанских покоев»: 42-летняя Орлова спровоцировала фанатов, прикрыв голую грудь кокосами

У поющей телеведущей Ольги Орловой есть уже взрослый 19-летний сын Артем. Юноша вырос настоящим красавцем, который разобьет еще много девичьих сердечек. Своего наследника поп-дива просто обожает и считает его главным мужчиной в своей судьбе. С отцом Артема — бизнесменом Александром Карамановым — соведущая Ксении Бородиной уже давно развелась. Они расстались еще в далеком 2004 году.

Ольга не скрывает: ей постоянно приписывают роман с Владом Кадони. В паре с шоуменом Орлова ведет эфир телестройки. Между ними нет никаких романтических отношений, разве что дружеские. На этом по крайней мере настаивает сама певица.

На летнем снимке Ольга запечатлелась в крохотных трусиках от бикини, сняв при этом лиф. Поклонники пришли в восторг от пикантного фото певицы. К тому же свою пышную грудь поп-дива прикрыла чищенными кокосами. Но нашлись и те, кто подметили, что у Орловой есть взрослый сын и ей не пристало оголяться на пляже.