«Словно гурия из султанских покоев»: 42-летняя Орлова спровоцировала фанатов, прикрыв голую грудь кокосами

У поющей телеведущей Ольги Орловой есть уже взрослый 19-летний сын Артем. Юноша вырос настоящим красавцем, который разобьет еще много девичьих сердечек. Своего наследника поп-дива просто обожает и считает его главным мужчиной в своей судьбе. С отцом Артема — бизнесменом Александром Карамановым — соведущая Ксении Бородиной уже давно развелась. Они расстались еще в далеком 2004 году.
Ольга не скрывает: ей постоянно приписывают роман с Владом Кадони. В паре с шоуменом Орлова ведет эфир телестройки. Между ними нет никаких романтических отношений, разве что дружеские. На этом по крайней мере настаивает сама певица.
На летнем снимке Ольга запечатлелась в крохотных трусиках от бикини, сняв при этом лиф. Поклонники пришли в восторг от пикантного фото певицы. К тому же свою пышную грудь поп-дива прикрыла чищенными кокосами. Но нашлись и те, кто подметили, что у Орловой есть взрослый сын и ей не пристало оголяться на пляже.
«Олик! Вам можно все!!», «Самая добрая и чуткая», «Словно гурия из султанских покоев», «Ну, как тут не залюбоваться?!», «Сын уже вырос, а мамуля все голышом» «Оленька, какая вы грациозная! Фигурка ладная, просто мечта», «Всех хейтеров гоните прочь, нечего досаждать такой изящной девушке», «Выглядит очень и очень молодо», «Соблазнительно, как вы грудь прикрыли!! Есть простор и для фантазии», «Чаровница», «Как Кадони это терпит?!», «А при чем тут Влад, они не пара, а просто друзья», — вступились за певицу фолловеры.