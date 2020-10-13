«Шикарные ключицы и бедра»: Анжелика Ревва заворожила фигурой в купальнике-бюстье

Анжелика Ревва для многих ее почитателей является примером для подражания. Не удивительно, ее точеная фигура не может не привлечь внимание, вызывая восхищение поклонников. А пляжные фотографии избранницы знаменитого комика Comedy Club всегда воспринимаются публикой на ура.

Вот и на этот раз обнародованный в Instagram курортный кадр девушки вызвал шквал эмоций у пользователей Сети.

«Какая красивая, наша богиня Афродита!», «Фигура просто бомбическая. Шикарные ключицы и бедра», «Богиня сошла на землю», «Боже, какая красивая, Анжелика, вы очень красивая! Счастья вам безмерного!», «Тростиночкая нереальная! Завидую!», «Анжелика, ангел, просто принцесса», «Ну как так! Почему нет целлюлита?! Где грамулька лишнего веса?!» — прокомментировали кадр поклонники.

Отметим, что Анжелика и Александр Ревва знакомы с 2005 года, они практически сразу стали жить вместе. А через два года узаконили свой брак. Это произошло после рождения старшей дочери Алисы, спустя шесть лет на свет появилась вторая наследница — Амели.