«Дети растут»: Галкин с сыном от Пугачевой начал собирать космический корабль из конструктора

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которым этой осенью исполнилось уже по 7 лет. Ребята растут очень способными, дружными и увлекающимися. Помимо школы у братика с сестрой масса дополнительных занятий. Кроме того, как и все их сверстники, дети обожают поиграть.
Галкин часто занимается с сыном «мужскими» игрушками: паяет, ставит электрические опыты, собирает конструктор. И на сей раз папа с Гарри приступил к сооружению нового «Лего». Но вдруг муж Примадонны подметил:
«Дети растут, и растет сложность конструкторов, — пояснил Галкин. И добавил: «Вот мы собираем космический корабль. Ну как, собираю я».
Пока Галкин-старший ломает голову над элементами и сложностью конструктора, младший развлекается с планшетом. И пытается поднять настроение отцу. Но в какой-то момент понимает, что без его помощи отцу не справиться:
«Мне хочется собрать «Лего», а папочка устал, бедненький!» — говорит мальчик и берет дело в свои руки.