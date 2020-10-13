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«Хочется все бросить и быть чуть свободнее»: Дмитрий Нагиев задумался об эмиграции

По словам актера, он завидует тем людям, кто может враз отказаться от бизнеса и просто сидеть на крылечке, играя на дудке.

«Хочется все бросить и быть чуть свободнее»: Дмитрий Нагиев задумался об эмиграции
Дмитрий Нагиев. Фото: Globallookpress.com

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на премьере картины «Гудбай, Америка!», где он сыграл одну из главных ролей, заявил, что его порой посещают мысли об эмиграции.

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев. Фото: Globallookpress.com

«У меня нет конкретной цели покинуть Россию. Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее».

Дмитрий Нагиев

Как отметил актер, он завидует тем людям, кто может враз поменять свою жизнь. К примеру, бросить бизнес, приносящий определенный доход, и просто «сидеть на скамейке, играя на дудке». Кроме того, как заметил актер, он не очень любит ходить на работу. По его словам, он и в кино-то снимается неважно, но необходимо что-то делать, чтобы прокормить себя, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Дмитрий Нагиев — популярный актер и телеведущий. Именно он, по мнению некоторых фанатов, главная звезда проекта «Голос» на Первом канале, где шоумен выступает как раз в роли ведущего.

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