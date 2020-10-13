«Хочется все бросить и быть чуть свободнее»: Дмитрий Нагиев задумался об эмиграции

По словам актера, он завидует тем людям, кто может враз отказаться от бизнеса и просто сидеть на крылечке, играя на дудке.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на премьере картины «Гудбай, Америка!», где он сыграл одну из главных ролей, заявил, что его порой посещают мысли об эмиграции.

«У меня нет конкретной цели покинуть Россию. Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее». Дмитрий Нагиев

Как отметил актер, он завидует тем людям, кто может враз поменять свою жизнь. К примеру, бросить бизнес, приносящий определенный доход, и просто «сидеть на скамейке, играя на дудке». Кроме того, как заметил актер, он не очень любит ходить на работу. По его словам, он и в кино-то снимается неважно, но необходимо что-то делать, чтобы прокормить себя, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Дмитрий Нагиев — популярный актер и телеведущий. Именно он, по мнению некоторых фанатов, главная звезда проекта «Голос» на Первом канале, где шоумен выступает как раз в роли ведущего.