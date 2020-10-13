«150 тысяч рублей – это нормально»: Людмила Поргина попросила для себя солидную пенсию

По словам актрисы, с таким пособием от государства можно было бы ездить на отдых за рубеж.

Вдова Николая Караченцова — Людмила Поргина — одобрила ранее высказанную идею художника Никаса Сафронова, что пенсия именитых артистов должна быть не меньше 150 тысяч рублей в месяц.

«150 тысяч рублей — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу». Людмила Поргина

Как отметила Людмила Поргина, она на самом деле уже давно не шикует. Бриллианты и дорогие украшения ей не нужны. Она вполне может обойтись и без них. По ее словам, в свое время она стала ухаживать за любимым мужем Николаем Караченцовым и даже перестала играть в театре, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в среде шоу-бизнеса Людмилу Поргину нередко называют «веселой вдовой». После смерти мужа, на поминках, она призвала всех петь и веселиться. Якобы об этом всегда мечтал после своей смерти Караченцов.